JAKARTA – Sutradara anime terkenal Hayao Miyazaki mengungkapkan bahwa dia akan kembali menggarap sebuah film animasi panjang. Hal itu dilakukan usai dirinya memutuskan untuk pensiun dari dunia film.

Dalam sebuah wawancara dengan New York Times, Miyazaki tidak memberikan banyak detail tentang film tersebut. akan tetapi, dia memberikan sedikit membocorkan bahwa film yang ingin digarapnya diambil berdasarkan novel Genzaburo Yoshino tahun 1937 yang berjudul How Do You Live?.

Novel How Do You Live menceritakan seorang remaja laki-laki yang pindah bersama pamannya setelah ayahnya meninggal. Novel ini dilaporkan menjadi salah satu favorit sutradara The Wind Rises tersebut.

Lebih lanjut, Miyazaki tidak mengkonfirmasi apakah filmnya tersebut akan memiliki nama yang sama dengan bukunya. Namun, ketika ditanya mengapa dia kembali untuk mengarahkan film tersebut, Miyazaki mengatakan bahwa dia ingin menggambarkan film baru dalam skala besar.

“Karena saya ingin Co-founder dan produser Studio Ghibli Toshio Suzuki menggambarkan film baru ini sebagai fantasi dalam skala besar," kata Miyazaki kepada New York Times yang dikutip pada Minggu (28/11/2021).

Seperti diketahui, Miyazaki telah pensiun beberapa kali sepanjang kariernya. Pertama pada akhir 1990-an, namun setahun kemudian ia kembali menyutradarai film pemenang Oscar 2002 Studio Ghibli Spirited Away.

Film terakhirnya adalah film Perang Dunia II tahun 2013 yang berjudul The Wind Rises. Sebuah film biografi fiksi tentang penerbang Jepang bernama Jiro Horikoshi, pesawat tempur A6M yang dia buat. Miyazaki tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang film terbarunya tetapi, informasi lebih lanjut akan segera diumumkan.

