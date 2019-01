TOKYO - Tangan dingin Hayao Miyazaki siap kembali memanjakan penikmati animasi Studio Ghibli. Animator legendaris Jepang itu diketahui tengah mengerjakan proyek terbarunya bersama Ghibli.

Melansir ANTARA, Jumat (25/1/2019), Hayao Miyazaki dan putranya sedang mengerjakan dua proyek baru untuk Studio Ghibli baru. Hal tersebut disampaikan oleh Vincent Maraval, pendiri perusahaan distribusi Wild Bunch melalui Twitter setelah mengunjungi studio legendaris tersebut.

"Saya dapat melaporkan bahwa senior dan junior Miyazaki sedang bekerja. Dua produksi baru Studio Ghibli sedang berlangsung dan gambar-gambarnya sedang dibuat! Sangat menarik," tulis Vincent, dilansir NME.

Namun, tidak ada rincian lebih lanjut tentang dua produksi baru yang sampaikan oleh Maraval.

Miyazaki kembali lagi ke dunia film pada tahun 2016 setelah memutuskan untuk pensiun. Film terakhir yang dirilisnya adalah "The Wind Rises" pada 2013. Baru-baru ini, Miyazaki juga bekerja untuk "How Do You Live?" dengan Studio Ghibli yang diperkirakan muncul tahun depan.

Studio Ghibli juga akan merilis film "Boro the Caterpillar" versi panjang. Sebelumnya, film tersebut berdurasi 12 menit dan awalnya direncanakan untuk Museum Ghibli.

Sementara itu, Miyazaki terlibat dalam kampanye peningkatan kesadaran reboisasi di hutan "Tokoro no Mori", di mana ia menemukan inspirasi untuk "My Neighbor Totoro" (1988).

