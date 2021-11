SEOUL- Pasangan Hyun Bin dan Son Ye Jin dirumorkan akan segera menikah. Mendengar kabar tersebut penggemar pun pastinya ikut berbahagia.

Melansir laman Pink Villa, Jumat (26/11/2021) bahkan Hyun Bin dikabarkan telah membeli hunian untuk mereka di kawasan Guri, Gyeonggi, Korea. Namun tampaknya para penggemar harus menyingkirkan harapan mereka.

Agensi Hyun Bin, VAST Entertainment, membantah rumor yang beredar itu. “Spekulasi bahwa Hyun Bin membeli rumah untuk tinggal bersama Son Ye Jin tidaklah benar,” kata VAST Entertainment, seperti dikutip dari OBS News Korea, Jumat (26/11).

Hyun Bin dan Son Ye Jin mengumumkan hubungan spesial mereka ke publik sejak Januari 2021. Agensi mereka juga telah mengonfirmasi hubungan mereka.

Aktor dan aktris asal Korea itu bermain sebagai pasangan dalam drama Crash Landing on You yang populer pada tahun 2020. Mereka juga pernah bintangi film laga thriller berjudul The Negotiation.

Hyun Bin dan Son Ye Jin memiliki hobi yang sama, yaitu bermain golf. Keduanya dikabarkan sering menghabiskan waktu bersama mengunjungi berbagai tempat bermain golf.