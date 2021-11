MILANO- Musisi Bryan Adams dikabarkan terpapar Covid-19 saat tiba di Bandara Malpensa Milan dalam rangka pembukaan kalender Pirelli tahun 2022. Ini menjadi kedua kalinya sang musisi dinyatakan positif Covid-19 dalam sebulan.

Kabar tersebut dibagikan oleh Bryan Adams melalui unggahan foto di akun media sosial instagram pribadinya, Kamis (25/11/2021). Dalam foto tersebut, dia terlihat berada di sebuah ruangan dan di ambulans untuk menjalani tes PCR.

“Inilah saya, baru saja tiba di Milano, dan saya dinyatakan positif untuk kedua kalinya dalam sebulan untuk Covid-19. Jadi, saya harus dilarikan ke rumah sakit. Terima kasih atas semua dukungan Anda,” kata Adams dalam postingan tersebut dikutip melalui New York Post, Jumat (26/11/2021).

Sebelumnya pelantun lagu Summer of 69 sempat terpapar virus pada 30 Oktober 2021 tepat sebelum acara Rock and Roll Hall of Fame. Kala itu, dia akan bergabung dengan HER untuk penampilan It's Only Love untuk menghormati Tina Turner.

Adams ditarik keluar dan digantikan oleh Keith Urban untuk segmen tersebut. Rencananya, Bryan Adams akan menggelar konser bertajuk So Happy It Hurts Live pada tahun 2022 mendatang di Porto, Portugal. Tidak hanya itu, bahkan penyanyi veteran berkebangsaan Kanada tersebut juga akan menjalani tur konsernya ke seluruh Eropa hingga musim panas. Bryan Adams juga akan manggung di acara Rogers Arena di Vancouver, Kanada pada malam tahun baru.