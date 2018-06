LOS ANGELES – Bryan Adams membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya pernah dekat dengan Putri Diana. Semasa hidupnya, Putri Diana memang sempat digosipkan dekat dengan pelantun lagu Have You Ever Really Loved a Woman? ini.

Saat diundang menjadi bintang tamu dalam acara Watch What Happens Live With Andy Cohen, Bryan mendapat kesempatan berpartisipasi dalam permainan Plead the Fifth. Dalam permainan tersebut, ia harus menjawab tiga pertanyaan berat yang diajukan oleh Andy Cohen selaku host.

“Ada banyak rumor yang mengatakan bahwa Anda dan Putri Diana terlibat hubungan asmara. Kepala pelayannya mengatakan bahwa ia sering menyelinapkan Anda ke Istana Kensington secara diam-diam. Bagaimana Anda mengategorikan hubungan Anda dengan Putri Diana?” tanya Andy.

Tak begitu lama, Bryan pun menjawab, “Teman baik. Dan dia tidak menyelinapkanku secara diam-diam, aku yang biasanya masuk sendiri.”

Merasa tak puas dengan jawaban yang keluar dari mulut Bryan, Andy pun memastikan apakah pertemanan yang dimaksud adalah teman tapi mesra atau dalam istilah lain friends with benefits.

“Um, dia hanya… kami hanya berteman baik,” jawab Bryan lagi.

Selain mengajukan pertanyaan soal hubungan kedekatan Bryan dengan mendiang Putri Diana, Andy juga bertanya tentang foto penis yang pernah diberikan oleh Bryan kepada Elton John. Penyanyi berusia 55 tahun ini mengaku bahwa itu adalah foto penis pertama dan terakhir yang ia berikan kepada orang lain.

“Ketika aku memberikan foto itu kepadanya, dia berkata, ‘Aku akan mengganti figura-nya.’ Jadi, mungkin saat ini foto itu sudah memiliki figura dan disimpan di tempat terbaik,” ungkap Bryan seperti diberitakan ETOnline.

