SETELAH sukses menggelar Online Casting Ikatan Cinta Season 1 yang berakhir Juni lalu, kini Klaklik, kembali mengadakan online casting batch kedua yang terbuka bagi publik.

Peserta terpilih berkesempatan untuk berakting pada serial Ikatan Cinta dan kontrak dengan SMN (Star Media Nusantara), tengok saja pemenang season 1 Evelina Witanama asal Surabaya yang berhasil menjadi bagian dari Sinetron Ikatan Cinta. KLAKLIK sendiri merupakan aplikasi mobile, berupa media all in one berisi koleksi IP (Intellectual Property) berbasis story dengan format user generated content dari para content creator.Pendaftaran masih dibuka hingga 05 Desember 2021.

Kriteria, Syarat & Ketentuan atau Langkah-langkah mengikuti Ikatan Cinta Online Casting tentunya sudah mendownload aplikasi Klaklik, sign up (buat akun) aplikasi Klaklik, untuk kamu bisa Akse, atau bias download aplikasi Klaklik di App Store dan Google Play Store. Cek informasi Ikatan Cinta Online Casting, selengkapnya di akun Instagram @officialklaklik.

Menurut Direktur MNC Pictures Filriady Kusmara antusiasme peserta di season 1 yang begitu besar membuat audisi ini Kembali dilaksanakan, “Kami kembali memberikan kesempatan kepada Ikatan CInta Lover bukan saja sebagai penonton tapi menjadi bagian seutuhnya dengan para artis Ikatan Cinta seperti Aldebaran dan Amanda Manopo, dimana pemenang berkesempatan besar beradu acting dengan mereka dalam SInetron nomor 1 di Indonesia.”

Online casting Ikatan Cinta ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan dan sebagai wadah bagi masyarakat luas yang ingin mengembangkan bakat mereka dalam berakting dengan cara yang mudah dan dipahami oleh khalayak umum.









Kriteria Peserta

1. Wanita, usia 17-30 tahun.

2. Memiliki KTP/SIM/Passport

3. Berpenampilan menarik.

4. Sehat jasmani dan rohani.

5. Tidak terikat kontrak kerja dengan Production House & Talent Management manapun.





Syarat & Ketentuan

1. Download aplikasi Klaklik dan follow account Instagram @officialklaklik & @mnc_pictures.

2. Mengisi data-data diri secara online di aplikasi Klaklik dalam fitur Be The Artist, Circle.

3. Mengupload video casting sesuai ketentuan Ikatan Cinta Online Casting.

4. Periode upload video casting 8 November 2021 – 05 Desember 2021 (Periode dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut).

5. Batas upload video 05 Desember 2021 pukul 23.59 WIB. Video yang masuk di luar periode tidak akan diterima.

6. Bersedia mengikuti seluruh tahapan online casting hingga selesai.

7. Hak Cipta atas video online casting peserta menjadi milik Klaklik dan MNC Pictures sepenuhnya.

8. Klaklik dan MNC Pictures tidak membuka online casting melalui platform di luar aplikasi Klaklik.

9. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran ataupun biaya dari pihak manapun, baik internal maupun eksternal Klaklik dan MNC Pictures.

10. Pemenang hanya akan diumumkan di aplikasi Klaklik, fitur Circle, dan dihubungi oleh team Klaklik melalui email klaklik@mncgroup.com.

11. Waktu pengumuman akan diinfo lebih lanjut.

12. Penilaian pemenang berdasarkan kebutuhan dan scenario yang telah ditentukan.

13. Pemenang akan berkesempatan untuk berakting dalam serial Ikatan Cinta dan kontrak di SMN (Star Media Nusantara) dalam kurun waktu yang ditentukan.

14. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Instruksi & Langkah-langkah Mengikuti Online Casting

1. Siapkan video casting dengan panduan sebagai berikut:

a) Perkenalan diri dengan mengikuti contoh video di Instagram @officialklaklik.

b) Berakting sesuai adegan pada materi script yang diposting di Instagram @officialklaklik.

Akting bersifat monolog (Tidak diperkenankan membawa lawan main).

2. Format video Landscape, durasi maksimal 2 menit, besar file maksimal 150 MB.

3. Dilarang menggunakan filter video.

4. Download aplikasi KLAKLIK.

5. Bagi yang belum memiliki account Klaklik, pilih profile lalu klik Sign up.

6. Lengkapi data-data diri yang tertera.

7. Jika sudah memiliki account Klaklik, klik fitur Circle, pilih menu Be The Artist.

8. Klik tombol biru pada sudut kanan bawah lalu isi formulir yang tersedia.

9. Upload video castingmu.

10. Video akan kami validasi untuk dapat dipublish dalam waktu 1x24 jam.

Tunjukkan akting terbaik kamu dan daftarkan segera di IKATAN CINTA ONLINE CASTING Season2 di KLAKLIK.

