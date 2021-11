JAKARTA - Penyanyi Anji berkunjung ke kediaman Sheila Marcia di Semarang belum lama ini. Kemudian Anji menunjukkan kebersamaan mereka sebagai keluarga.

Keduanya sama-sama memamerkan kedekatan itu di masing-masing akun Instagram pribadinya.

“Our awesome family, literally awesome. Kurang @winatalia, @sagaomarnagata , @sigraumarnarada. Setelah segala badai dan pencobaan, here we are standing stronger and closer next to each other #awesomefamily dan #keluargakece,” tulis @itssheilamjh dalam akunnya dikutip pada Kamis (25/11/2021).

Baca Juga:

Bukan Nge-fly, Anji Ungkap Efek Terberat saat Hisap Ganja: Ketangkap Polisi

Ini yang Bikin Anji Kapok Hisap Ganja

Anji juga mengunggah foto dan video yang memperlihatkan suami dan anak-anak Sheila senang bertemu dengannya.

"HAPPY FAMILY .(emot love) @leticiacharlotte @itssheilamj @dmustakira," tulis @duniamanji dalam akunnya dikutip pada Kamis (25/11/2021)

Postingan Anji pun mendapatkan kurang lebih 1.059 komentar, yang ikut berbahagia dan terharu melihat kebersamaan mereka.

"Love banget deh (emot love)," kata evren*****

Wina Natalia, istri Anji yang tidak mendampingi Anji hanya memberikan emotikon heart eyes di unggahan Sheila. Sheila pun langsung membalas komentar Wina dengan menuliskan, “Ada birthday girl nih, happy birthday sekali lagiii buat Minda.” ucapnya

Netizen yang melihat kedekatan keluarga ini ikut menuliskan komentar bahagianya. “Seneng banget lihat kaya gini, adi Big Family. patut dicontoh,” tulis febriyan****

(aln)