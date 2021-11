SEOUL - Jung Hae In dan Ji Chang Wook dipastikan menjadi bintang tamu dalam program House on Wheels 3. SPOTV News melaporkan, kedua aktor tampan itu sudah menyelesaikan syuting.

Terkait kabar tersebut, tvN pun mengonfirmasi kebenaran kedua aktor itu tampil dalam program variety show tersebut. “Namun jadwal tayang untuk keduanya masih belum ditentukan,” ujar perwakilan tvN seperti dikutip dari Soompi, Rabu (24/11/2021).

Program House on Wheels merupakan acara di mana para bintangnya traveling menggunakan rumah portable ke titik-titik wisata di Korea Selatan. Sung Dong Il, Kim Hee Won, dan Gong Myung kemudian membawa bintang tamu dalam perjalanan itu.

Jung Hae In pernah adu akting dengan Sung Dong Il dalam drama Prison Playbook dan bersama Kim Hee Won dalam film The King’s Case Note. Sementara Ji Chang Wook akan adu akting dengan Sung Dong Il dalam drama Tell Me Your Wish.

Sementara itu, Jung Hae In akan kembali ke layar kaca lewat drama Snowdrop. Sedangkan Ji Chang Wook selain drama Tell Me Your Wish juga sedang syuting drama baru The Sound of Magic.*

