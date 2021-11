JAKARTA- Sahabat Vanessa Angel, Violenzia Jeanette membongkar sifat asli adik Bibi Ardiansyah, Fuji. Hal tersebut diungkapkannya kala hangout bersama dara 19 tahun tersebut saat merawat Gala Sky.

Violenzia mengaku kagum dengan sosok Fuji yang setia mendampingi dan menjaga Gala. Bahkan hal ini kerap ia lakukan sejak mendiang Vanessa berada di dalam penjara.

BACA JUGA:

- Batal Jadi Film, Alasan Hawkeye Hadir Dalam Bentuk Series Terungkap

- Cerita Gisella Anastasia Bertahan Hidup dengan Uang Rp1 Juta di Awal Karier

"Si anak cantik yang selalu jaga Gala dari lahir, waktu Vaness masih di sel, yang selalu bantu urus Gala. Dikasih jajan aja kemarin enggak mau, malah bilang beli baju buat Gala aja kak," tulis Violenzia dalam keterangan di Instagram, dikutip MNC Portal Indonesia pada Rabu (24/11/2021).

"Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Orang tidak perlu menjelaskan dirinya baik, tapi orang lain yang akan menilai," sambungnya.

Sahabat Vanessa Angel itu juga meminta Fuji untuk tetap semangat menjaga Gala. Ia berharap agar Fuji tidak menghiraukan segala omongan negatif tentang kedekatannya dengan Gala.

"Sayang kamu anak kecil, banyak orang yang sayang dan mendukung kamu. Masing panjang perjalanannya, semangat!" katanya.

"Love you anak kicik , many people love and support you, just ignore the rest. Masih panjang perjalanannya semangatttt!" katanya.

Di akhir unggahan, Violenzia menyambut Fuji untuk bergabung dalam perkumpulan ibu-ibu. Meski Fuji masih terlalu muda untuk berperan sebagai seorang ibu, namun ia yakin bahwa Fuji bisa mengurus Gala dengan sepenuh hati.

"Selamat datang di Mommy Club, ibu yang bahagia menghasilkan anak yang bahagia. Meskipun kamu masih anak-anak, aku yakin kamu bisa urus Gala sepenuh hati dan tulus. Anak enggak perlu keluar dari rahim kita, cinta kita yang menentukan," pungkasnya.