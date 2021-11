JAKARTA – Hidup tak selamanya manis untuk Gisella Anastasia. Penyanyi 31 tahun itu mengaku, pernah mengalami masa sulit sebelum akhirnya sukses berkarier di dunia hiburan.

Setelah meraih gelar runner up Indonesian Idol pada 2008, Gisel mengaku, tak lantas kebanjiran tawaran kerja. “Setelah lulus Idol, job diatur manajemen. Tapi ya gitu, kadang ada kadang enggak ada,” ujarnya seperti dikutip dari Daniel Mananta Network, Rabu (24/11/2021).

Ibu satu anak itu menambahkan, “Uangku di ATM pernah hanya sisa Rp1 juta. Paniklah, pada masa itu di Jakarta kos-kosan saja sudah berapa.”

Hingga akhirnya dia memenangkan kuis Who Wants To Be Millionaire yang dipandu Tantowi Yahya. Kala itu, dia berhasil membawa pulang hadiah sebesar Rp30 juta. Dia mengaku, tak menyangka bisa mendapat uang sebanyak itu.

“Di saat uangku hanya tinggal Rp1 juta, lalu dapat Rp30 juta. Bagi aku itu bisa untuk memperpanjang kos-kosan beberapa bulan. Gila sih, baru sadar sekarang bahwa aku tuh gak pernah minta tapi disediakan oleh Tuhan,” ujar Gisella Anastasia.*

