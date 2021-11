LOS ANGELES – Setelah dibebaskan dari konservatori yang membelenggunya selama hampir 13 tahun, Britney Spears kembali menjajaki dunia akting. Hal itu diungkapkan oleh Britney dalam unggahan di media sosial instagram pribadinya baru-baru ini.

Melalui instagramnya, pelantun lagu Baby One More Time itu mengonfirmasi bahwa dia sedang menjalani proses syuting untuk sebuah film berjudul The Idol. Ini merupakan proyek utamanya sejak penghentian konservatorinya.

Sontak, unggahan Britney itu memancing rasa penasaran para penggemarnya apakah ada hubungannya dengan penyanyi The Weeknd. Meskipun Britney menyebutnya sebagai sebuah film, telah dilaporkan bahwa The Weeknd akan terlihat dalam serial yang juga dibintangi oleh Troye Sivan dan Anne Heche.

“Saya baru saja syuting film berjudul The Idol. Dijamin akan hits dan banyak gambar cerah untuk dipasang di wajah keluarga saya yang cantik,” tulis Britney seperti dikutip melalui Pink Villa, Rabu (24/11/2021).

“Saya harap kalian menikmati filmnya karena saya yakin hasilnya akan memuaskan. Jika saya diam dari waktu ke waktu, Anda dapat menangkap saya dengan kucing ini di suatu tempat," lanjut Britney.

Seperti diketahui, kasus konservatori Spears secara resmi dihentikan setelah 13 tahun oleh pengadilan Los Angeles pada 13 November 2021. Setelah penghentian konservatori, laporan menunjukkan bahwa penyanyi itu sibuk merencanakan pernikahannya dengan tunangannya Sam Asghari. Ikon pop itu juga mengisyaratkan beberapa pengaturan pernikahan sendiri setelah dia menyebutkan di salah satu postingan Instagram-nya bahwa Versace telah mengerjakan gaun pengantinnya.