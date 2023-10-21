Britney Spears Akhirnya Akui Perselingkuhannya dari Justin Timberlake

JAKARTA - Lika-liku perjalanan hidup Britney Spears selama menjalin hubungan dengan Justin Timberlake dibongkar habis pelantun Toxic itu melalui memoar The Woman in Me. Lewat bukunya, penyanyi 41 tahun itu tampak tak henti-hentinya menghebohkan publik lewat pengakuan demi pengakuan yang selama ini tak pernah diungkapnya.

Setelah mengklaim Justin Timberlake pernah mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan seorang selebriti, Spears pun membenarkan rumor lama yang menyebut jika dia selingkuh dari mantan personel NSYNC itu.

Dia mengaku menjalin hubungan dengan koreografer Wade Robson dan membenarkan bahwa keduanya memang bermesraan hingga berciuman dalam suatu momen kala itu.

Dilansir dari E! Online, meskipun Spears membenarkan bahwa dia memang mencium koreografer Wade Robson, yang bekerja dengan Timberlake dan NSYNC selama Tur No Strings Attached mereka tahun 2000, wanita kelahiran Mississippi, Amerika Serikat ini berdalih bahwa hal itu adalah reaksi terhadap rumor ketidaksetiaan pacarnya.