JAKARTA - Britney Spears merayakan kebebasannya dengan mengubah penampilan. Diketahui, akhirnya setelah 13 tahun, Britney bisa terbebas dari konservatori yang mengendalikan keputusan pribadi, profesional, dan keuangan atas dirinya.

Sesaat setelah pengadilan secara hukum memutuskan konservatori belasan tahun tersebut berakhir. Britney tak hanya merayakannya bersama para penggemarnya, tapi juga memulai awal kehidupan yang baru dengan mengubah gaya rambutnya.

Lewat akun Instagram pribadinya, pelantun hits Baby One More Time, Stronger, Sometimes, hingga Crazy ini mengunggah seri foto yang memperlihatkan warna rambut terbarunya, hasil karya sang penata rambut pribadi, Dimitris Giannetos.

Melansir Cosmopolitan, Rabu (17/11/2021) warna rambut Britney yang sebelumnya berwarna pirang platinum berubah menjadi pirang kuning butter alias butter blonde, tone warna pirang yang lebih lembut hasil kombinasi dari tone warna hangat dan dingin. Warna rambut yang disebut sangat pas untuk musim dingin.

“B R I T N E Y New butter blonde LOCKS for @britneyspears by urs truly,” tulis Dimitris di akun Instagram pribadinya.

Perubahan warna rambut Britney ini pun menuai banyak pujian dari para penggemar sang diva dan juga para netizen.

“Kerja yang bagus Dimitri, Britney pasti merasa senang,” puji mezascreen

“Terlihat sangat cantik, tambah akun Back***dsbubbie

