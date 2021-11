LOS ANGELES - Variety mendapuk lagu Butter milik BTS sebagai Record of the Year dalam Hitmakers Awards 2021. Hal itu diumumkan majalah hiburan yang telah berdiri sejak 1905 itu, pada 19 November 2021 waktu setempat.

Ajang Variety Hitmakers Awards 2021 akan digelar pada 4 Desember mendatang. Dalam keterangan resminya, Variety mengungkapkan bahwa BTS telah mempersiapkan video spesial untuk merayakan kemenangan mereka dalam ajang tersebut.

Mengutip Soompi, Sabtu (20/11/2021), ajang awarding tahunan tersebut juga memberikan penghargaan kepada sederet musisi lainnya, mulai dari Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Lana Del Rey, Jack Harlow, hingga Normani.

Sementara itu, RM cs diketahui telah berada di Los Angeles, Amerika Serikat saat ini. Mereka terbang dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, pada 17 November silam.

Di Negeri Paman Sam tersebut, sederet kegiatan menanti mereka. Sebagai pemanasan, BTS akan tampil di American Music Awards, pada 21 November 2021. Mereka dipastikan tampil membawakan dua duet fenomenal mereka.

Baca juga: BTS dan Coldplay Bawakan My Universe di American Music Awards 2021

Pertunjukan pertama, duet dengan rapper Megan The Stallion membawakan lagu Butter. Kolaborasi lainnya adalah bersama Coldplay membawakan My Universe. Ajang itu akan menjadi panggung pertama bagi BTS dan Coldplay menyanyikan lagu tersebut.

Tak sekadar tampil, BTS juga berpeluang membawa pulang trofi American Music Awards tahun ini karena mereka masuk tiga nominasi sekaligus: Artist of the Year, Favorite Pop Duo or Group, dan Favorite Pop Song (Butter).

Kemudian, BTS juga dijadwalkan tampil dalam program The Late Late Show with James Corden, pada 24 November 2021. Pada 27-28 November 2021, mereka menggelar konser 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' di SoFi Stadium, Los Angeles.

Konser akan berlanjut di venue yang sama pada 1-2 Desember 2021. Selama berada di Los Angeles, BTS juga dipastikan menjadi salah satu performer dalam iHeart Radio Jingle Ball, pada 3 Desember 2021.*

Baca juga: Alasan Faisal Sempat Tak Restui Pernikahan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah