JAKARTA – Sejak tahun 2016 silam, aktor Tom Holland telah menjadi pemeran Peter Parker yang dicintai oleh para penggemar film Marvel Studios. Kini akan mendapatkan film solo ke-tiga sekaligus pamungkas, Tom merasa ikhlas melepas perannya ini.

Pada tahun 2016 lalu, Tom Holland yang kala itu berusia 20 tahun berhasil debut di layar lebar sebagai Spider-Man lewat film Captain America: Civil War. Dalam film ini, Tom diperkenalkan sebagai iterasi terbaru dari sang pemintal jaring setelah sebelumnya diperankan oleh dua aktor; Tobey Maguire dan Andrew Garfield.

Hingga kini, Tom diketahui sudah mengantongi lima film Marvel Cinematic Universe. Akan mendapatkan film Marvel ke-enam di bulan Desember mendatang, Tom mengaku tak ingin terus-terusan perankan Spider-Man.

“Mungkin sudah waktunya aku beranjak,” ucapnya dalam video yang diunggah akun Twitter GameSpot, dilansir Jumat (19/11/2021), “mungkin hal terbaik yang bisa dilakukan seri film Spider-Man adalah membuat film tentang Miles Morales.”

Menyebut Miles Morales, tokoh yang disinggung Tom ini adalah penyandang titel Spider-Man yang meneruskan aksi heroik sang manusia laba-laba ketika Peter Parker tewas. Sempat tenar di komik dan mendapatkan berbagai seri buku, Miles juga pernah menjadi fokus film animasi layar lebar berjudul Spider-Man: Into the Spider-Verse yang digarap Sony Pictures Animation.

“Peran Peter Parker adalah bagian penting dalam hidupku. Tapi, kalau aku masih perankan dia ketika usiaku menyentuh 30, sepertinya aku melakukan sebuah kesalahan,” tutupnya.

Kini Tom Holland telah berusia 25 tahun, artinya ada waktu sekitar lima tahun lagi bagi Tom untuk memerankan Spider-Man. Apakah Ia akan melepas tokoh Peter setelah No Way Home? Atau Ia akan muncul di sana-sini sebagai Spider-Man sebelum pamit menjelang ulang tahunnya yang ke-30? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab secara sebagian ketika film No Way Home tayang pada 17 Desember.