JESSICA Iskandar dibuat meleleh saat membaca isi surat yang ditulis Vincent Verhaag. Apa ya isinya?

Yap, di usia pernikahan Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar yang masih sangat dini, pasangan yang satu ini tak henti-hentinya buat netizen baper.

Tak hanya melalui potret bersama, namun juga dengan keromantisan Vincent untuk sang istri tercinta.

Jessica Iskandar pun membagikan foto surat yang ditulis Vincent untuk istri tercinta. Isinya romantis, sampai buat siapapun baper.

Apalagi di tengah kebahagiaan Jessica yang sedang hamil, sepucuk surat pendek dari suaminya ini bisa menambah hormon bahagianya. Begini isinya:

“Did you know that i love you? I LOVE YOU xxx Vincent. (Tahukah kamu bahwa aku mencintaimu? Aku mencintaimu Dari Vincent,” tulis Vincent.

Jedar pun menambahkan bentuk hati pada Vincent yang saat itu sedang berada di atas ranjang. Wah, gimana? Romantis banget, ya!