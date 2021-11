JESSICA Iskandar mengumumkan kehamilan anak keduanya bersama Vincent Verhaag. Pasangan yang baru menikah 22 Oktober 2021 lalu ini tentu bahagia bukan kepalang.

Pernikahannya dengan Vincent Verhaag menjadi momen yang ia dan El Barack tunggu-tunggu dalam hidupnya. Terlebih kehadiran buah cinta dari emreka yang kini dititipkan di rajib Jessica Iskandar.

Lantas bagaimana kabar terbaru pengantin baru ini, ya? Berikut 3 potret hangatnya keluarga kecil Vincent dan Jessica, dirangkum Okezone, Senin (15/11/2021).

Honeymoon

Sejak Sabtu, 6 November lalu, Jessica dan Vincent akhirnya tampak jalani bulan madu bersama. Tak begitu jauh, pasangan ini memilih untuk kembali ke tempat mereka bertemu, Pulau Dewata, Bali.

Melalui akun Instagram-nya, Jessica mengunggah beberapa momennya bersama sang suami. Dirinya bersama Vincent tampak mesra berswafoto di atas kapal. Terlihat Vincent mencium kening istrinya, sedangkan Jessica merangkul suaminya. Gemasnya, Jessica menyebut suaminya itu mantan pacar, loh.

“Mantan pacarku @v.andrianto tambah sayang sama aku.💕” tulis Jessica

Wah-wah, manis sekali, ya pengantin baru ini!

Kondangan Bersama

Tak lengkap jika pergi kondangan tak membawa pasangan, bukan?

Yap, akhirnya Vincent dan Jessica resmi menjadi partner kondangan, nih. Melalui unggahan Jessica pada 1 November lalu, dirinya bersama Vincent tampak pertama kali mendatangi pernikahan kerabat bersama. Dalam potret tersebut, Jessica dan Vincent tampak serasi dibalut jas dan gaun mewah berwarna merah.

“Congratulation for Bayu and Sally💕aku dan @v.andrianto datang kondangan sebagai suami istri juga,” tulisnya.

Tak heran jika para Netizen turut heboh melihat keserasian pasangan ini.

“Parah banget nih pasangan kece abis🔥🔥❤️❤️,” tulis @dias***

Kumpul Bertiga

Vincent tak hanya hadir memenuhi kebahagian Jessica, namun juga dengan El Barack. Setelah penantian yang cukup lama, bocah laki-laki pintar tersebut akhirnya mendapatkan kasih sayang penuh dari Daddy-nya.

Rabu, 3 November 2021 lalu, Jessica tampak kembali mengunggah momen hangat keluarga kecilnya. Dalam potret tersebut tampak Vincent, Jessica dan El Barack sedang bersama merebahkan badan. Manisnya, El Barack dan Jessica tampak menyandar pada pundak Vincent, loh.

“❤️🥰 @v.andrianto @alexanderbarackel,” tulis Jessica bahagia.

Pamer testpack

Melalui akun Instagram pribadinya, adik kandung dari Erick Iskandar ini terlihat mengunggah foto bersama sang suami. Sambil pipinya dicium oleh Vincent, pria tersebut juga turut memperlihatkan hasil testpack digital bergambar hati, artinya Jedar hamil.

"We are expecting a baby! Selamat untuk keluarga kecil kita! Semoga dilancarkan dan dimudahkan jalannya atas berkah rejeki kehamilan ini," tulis Jedar pada keterangan foto.

Senada, di laman Instagram v.andrianto, sang suami juga mengucap syukur atas anugerah ini. "Terima Kasih Tuhan🙏🏽🤍🕊 My beautiful wife @inijedar is pregnant!!😍 and @alexanderbarackel is getting a baby brother/sister!!👶🏽🍼 Hayoo coba tebak baby boy or baby girl!?!😁."

Wah, turut senang ya menyaksikan kebahagiaan ketiganya.