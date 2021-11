JAKARTA - Maia Estianty kini hidup dengan penuh kebahagiaan usai menikahi Irwan Mussry. Ya, pernikahan Maia dengan bos dari salah satu merek arloji ternama tersebut memang sempat membuat banyak orang terkejut.

Maia Estianty menikah dengan Irwan Mussry di tahun 2018 silam. Setelah tiga tahun menikah, rumah tangga keduanya semakin terlihat mesra dan harmonis. Pasangan publik figur itu juga tak pernah sungkan untuk membagikan kemesraan mereka di media sosial.

Setelah merayakan ulang tahun pernikahan pada bulan lalu, kini pasangan Maia Estianty dan Irwan Mussry merayakan momen spesial lainnya.

Pada hari Senin (15/11/2021), akun Instagram pribadi Maia @maiaestiantyreal membagikan fotonya bersama sang suami yang sedang berulang tahun. Ia menghias ruangan dengan balon-balon untuk memeriahkan ulang tahun Irwan.

Dalam unggahan itu, tampak hiasan dengan balon balon berwarna biru dan balon emas yang bertuliskan usia sang suami di suatu villa yang mereka tempati selama di Bali. Dari unggahan Maia Estianty tersebut, terlihat bahwa Irwan Mussry tahun ini memasuki usia 59 tahun.

Maia Estianty pun memberikan ucapan yang manis dan romantis untuk suaminya itu.

"Happy Birthday suami kecintaanku. Umur hanyalah sebuah angka, tetap cintaku akan selalu muda," tulis Maia Estianty.

Tak lupa, Maia juga mendoakan agar Irwan semakin sukses serta disayangi oleh Tuhan, keluarga, dan anak-anaknya.

"Panjang umur, sehat, tambah sukses, matang, sholeh, tambah muda, tambah disayangi Tuhan, istri dan anak-anak," tuturnya.

Bagi Maia, Irwan Mussry segalanya bagi dia dan terbaik. Sehingga dirinya berjanji beserta ketiga anaknya akan mencintai Irwan selamanya. Maia berharap sang suami adalah jodohnya hingga akhirat nanti.

“You are the best !!!!! Me and the boys will love you forever, jodoh hidup matiku sampai akhirat…,” tutup Maia Estianty.

Melihat postingan tersebut, tak sedikit pula warganet serta rekan selebriti yang ikut mengomentarinya. Banyak yang mengucapkan selamat sekaligus mendoakan pasangan ini agar tetap terus bersama. “Happyyy bday Mas Irwan yang baik hatiii,” tulis @itsrossa910 “Happy birthday mas @irwanmussry sehat dan bahagia selalu,” komentar @jud1ka “Barakallah pak Irwan sehat, berkah sll, semakin sukses terus, semakin cayang bunda,” tulis salah satu pengikut akun Maia. Tak hanya itu melalui Instagram Storynya, Maia juga membagikan video yang merekam kegiatannya bersama dengan Irwan Mussry. Sementara Maia sibuk merekam, Irwan juga terlihat sibuk menelpon. Video ini dilengkapi Maia dengan lagu Selamat Ulang Tahun.