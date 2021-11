DERETAN selebriti Tanah Air maupun mancanegara rupanya pernah juga mengalami kasus pelecehan seksual. Siapa saja mereka?

Akibatnya, ada di antara mereka yang mengalami trauma berat menahun. Berikut daftarnya seperti dirangkum MPI, Selasa (16/11/2021).

Dewi Sandra

Penyanyi dan aktris Dewi Sandra pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal beberapa tahun lalu. Kejadian itu ia alami seusai bernyanyi. Saat itu, ia memang belum tampil berhijab. Ada segerombolan pria yang melecehkannya lewat kata-kata. Tak terima, wanita 41 tahun itu langsung berbalik dan menghampiri para pelaku. Ia justru memperingati, bagaimana kalau hal tersebut terjadi kepada ibu atau saudara perempuan mereka. Para pelaku pun langsung mengutarakan permintaan maafnya kepada Dewi.

Via Vallen

Pedangdut Via Vallen juga pernah mengalami pelecehan seksual. Kejadian tersebut ia alami pada 2018, dan pelakunya merupakan seorang pesepakbola terkenal Tanah Air. Hal itu ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya. Pelaku menginginkan Via untuk bertandang ke rumah pelaku dan bernyanyi dengan menggunakan pakaian seksi. Penyanyi asal Jawa Timur itu jelas marah. Ia merasa diperlakukan tidak layak oleh pria tersebut. Namun demikian, Via enggan mengungkap siapa pesepak bola itu. Dengan menceritakan pengalaman pahit itu di media sosial, Via berharap banyak korban pelecehan di luar sana yang juga berani berbicara.

Jennifer Lawrence Pengalaman pahit dilecehkan dialami bintang Hollywood, Jennifer Lawrence. Ia diminta tampil tanpa busana oleh produser wanitanya. Selain itu, dirinya juga disejajarkan dengan 5 wanita lain yang juga tanpa busana. Wanita-wanita tersebut dikatakan lebih kurus dari Jennifer. Setelahnya, sang produser mengatakan bahwa tubuh Jennifer tidak proporsional dan harus menjadikan para wanita yang lebih kurus itu sebagai acuan untuk diet. Lady Gaga Pelantun lagu Poker Face, Lady Gaga rupanya juga pernah menjadi sasaran pelecehan seksual saat usianya masih 19 tahun. Mengutip BBC, Gaga diperkosa oleh seorang produser musik. Sebelum dilecehkan, produser tersebut terlebih dahulu mengancam akan menghancurkan karier musik Gaga apabila ia tidak mau menanggalkan pakaiannya. Gaga mengalami trauma berat dan paranoia selama bertahun-tahun usai kejadian itu.