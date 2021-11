TAK sedikit sutradara yang tertarik mengangkat kisah pilu pelecehan seksual dalam filmnya. Ada beberapa judul yang direkomendasikan untuk Anda.

Berikut beberapa film yang mampu membuka mata para penonton bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di mana pun dan dialami oleh siapapun. Yuk simak!

1. Hope (2013)

Salah satu film Korea yang mengangkat isu sosial adalah Hope yang rilis tahun 2013 lalu. Film yang disutradarai oleh Lee Joon Ik ini mengisahkan seorang gadis yang mengalami pelecehan seksual hingga trauma berat.

Gadis itu bernama So Won, berusia 8 tahun. Ia mengalami pemerkosaan di sebuah toilet gereja, ketika hendak berangkat sekolah. Akibatnya, terjadi kerusakan pada organ vital So Won, termasuk usus. Adanya luka terkoyak dari anus hingga perut yang membuat ususnya keluar, membuat So Won harus memakai kantong kolostomi.

Kesehatan mental So Won pun terguncang, karena mengalami trauma berat PTSD atau trauma pasca mengalami kejadian traumatis. Trauma ini membuat So Won selalu takut bertemu pria dewasa bahkan ayahnya sendiri.

Untuk memulihkan traumanya, So Won dibantu oleh seorang terapis dari Yayasan Sunflower. Sementara itu, si pelaku hanya diganjar hukuman 12 tahun penjara oleh pengadilan, meski jaksa sudah menuntut penjara seumur hidup.

2. Signal (2016)

Drama Korea Signal tayang perdana di tvN pada 22 Januari 2016 silam. Drama ini diadaptasi dari kisah nyata pada kasus yang terjadi di Hwaseong Provinsi Gyeonggi Korea Utara tahun 1986-1991. Pada saat itu, 10 perempuan dari usia 13 tahun hingga 71 tahun menjadi korban pemerkosaan yang kemudian dibunuh.

Signal bercerita tentang komunikasi dua detektif dan profiler dari era yang berbeda. Detektif Jae Han bertugas di tahun 1980-an, sementara profiler Hae Young hidup di masa kini. Keduanya bekerja sama membantu menyelesaikan kasus pemerkosaan dan pembunuhan melalui walkie-talkie.

3. Bombshell (2019)

Bombshell merupakan film drama Amerika tahun 2019 besutan sutradara Joy Roach dengan penulis naskah Charles Andolph. Film ini mengangkat kisah nyata pelecehan seksual terhadap lebih dari 20 karyawan wanita yang dilakukan oleh Roger Alies, CEO media massa Fox News dan Fox Television, Amerika Serikat.

Dalam kisahnya, Roger Alies (diperankan John Lithgow) melakukan perbuatan tidak senonoh sejak tahun 1960 saat ia masih menjabat sebagai eksekutif produser di program acara "The Mike Douglas Show".

Tahun 2006, Roger melakukan pelecehan kepada seorang reporter senior bernama Gretchen Carlos (Nicole Kidman) dengan imbalan kenaikan gaji apabila Gretchen mau berhubungan intim dengannya. Namun, Gretchen menolak permintaan Roger dan memilih untuk diam.

Setelah Gretchen putus kontrak dari Fox News, ia mengajukan gugatan atas pelecehan seksual Roger. Keberanian Gretchen membuat teman kerjanya yang bernama Megyn Kelly (Charlize Theron), seorang pembawa acara berita yang mengalami hal serupa, turut membongkar kasus pelecehan lain yang dilakukan Roger.

Awalnya, tuduhan Gretchen dibantah oleh Roger Ailes dan timnya di Fox News. Namun, pelan-pelan, skandal tersebut mencuat juga ke permukaan.

4. Witch’s Court (2017)

Drama Witch’s Court memberikan gambaran bahwa pelecehan seksual bisa terjadi oleh siapa pun, tak terkecuali laki-laki.

Witch’s Court menceritakan Jaksa Ma Ee Deum dan dokter yang menjadi jaksa baru, Yeo Jin Woo, bekerja sama untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak.

Ma Ee Deum telah menjadi jaksa selama 7 tahun. Dulunya, ia seorang jaksa penuntut yang materialistis, tak segan memalsukan bukti dan keterangan untuk memenangkan kasus. Hingga suatu hari ia dipindahkan ke satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan seksual.

Dalam perjalanan tersebut, ia menemukan fakta terkait kekerasan seksual yang melibatkan kedua orang tuanya.

5. The Hunting Ground (2015) The Hunting Ground merupakan film dokumenter yang fokus pada isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswi. Film ini menyoroti kisah mahasiswi bernama Andrea Pino dan Annie Clark yang mengalami pelecehan seksual di kampusnya, University of North Carolina. Selain mereka, beberapa mahasiswi juga telah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Namun, tidak ada tindak lanjut dari pejabat kampus. Mereka justru melindungi kekerasan seksual ini dengan membungkam para korban agar tidak bersuara ke publik. Ketidakadilan yang dialami akhirnya membuat mereka memberontak guna menuntut haknya sebagai korban. Selain itu, demi meruntuhkan tradisi kekerasan seksual yang berlangsung secara turun-temurun ini. 6. Precious (2009) Film Precious diadaptasi dari novel berjudul “Push” yang rilis pada tahun 1996-an. Film ini mengisahkan seorang gadis yang berulang kali disiksa oleh orang tuanya. Gadis itu bernama Precious. Ayahnya dengan tega memperkosanya beberapa kali. Parahnya, sang ibu mengetahuinya, namun tidak bertindak apapun. Suatu ketika Precious bertemu dengan seorang aktivis sosial yang mau membantunya keluar dari keluarga yang abusive. Selepas itu, Precious mulai belajar membaca dan menulis. Alhasil, Precious menjadi wanita yang bijak dan bisa tersenyum kembali. 7. Audry dan Daisy (2016) Film yang tayang perdana di Sundance Film Festival 2016 ini mengisahkan anak SMA yaitu Audry Pott dan Daisy Coleman yang merupakan korban pelecehan. Dalam film dokumenter ini, dua gadis tersebut menjadi korban pelecehan seksual oleh teman sekolahnya. Diceritakan, Daisy ditemukan tak sadarkan diri di depan rumahnya dengan pakaian tak lengkap dan tubuh hampir membeku. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Daisy mengalami pemerkosaan. Sama dengan cerita Daisy, Audry juga dilecehkan oleh temannya. Saat ia terbangun, badannya sudah penuh dengan goresan. Di sekolah, foto dirinya saat kejadian itu tersebar. Tak lama setelah kejadian itu, Audry mengalami guncangan mental hingga akhirnya ia mengakhiri hidupnya. 8. Marionette (2018) Disutradarai oleh Lee Han Wok, Marionette rilis pada bulan April 2018. Drama Korea ini berkisah tentang seorang guru SMA bernama Seo Rin yang menjadi idola para muridnya. Suatu hari hal tak terduga terjadi. Seo tertidur pulas setelah meminum segelas kopi di mejanya dan kemudian menerima foto dirinya yang setengah telanjang. Selain itu, Seo juga diancam bahwa foto-foto tersebut akan disebarluaskan. Kejadian yang Seo alami mengembalikan memori kelamnya saat berusia 17 tahun. Saat itu, ia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan sekelompok pria pembuat video porno. Melalui bantuan detektif, Seo memberanikan diri untuk menangkap para pelakunya.