SEOUL - Hyun Bin tampaknya akan lebih fokus tampil di layar lebar pada tahun depan. Setelah menyelesaikan syuting film Confidential Assignment 2: International, kini dia mengonfirmasi film terbarunya, Harbin.

Kepastian keterlibatan sang aktor dalam film itu diumumkan oleh Hive Media Corp. “Dia memutuskan bergabung dengan Harbin karena skenarionya menarik dan dia juga percaya pada kemampuan sutradara Woo Min Ho,” ujar rumah produksi itu seperti dikutip dari Soompi, Selasa (16/11/2021).

Woo Min Ho memang dikenal sebagai salah satu sutradara papan atas Korea Selatan. Dia adalah sosok di balik sederet film box office Korea, seperti Inside Men, The Drug King, dan The Man Standing Next.

Sementara itu, Harbin merupakan film laga mata-mata yang berlatar di Harbin, ibukota Provinsi Heilongjiang pada 1900-an. Kisahnya tentang aktivis kemerdekaan Korea Selatan yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut kembali Tanah Air mereka.

Baca juga: Foto Hyun Bin Disandingkan dengan Ayah Son Ye Jin, Netizen Bilang Mirip

Dalam film ini, Hyun Bin dipastikan akan menampilkan banyak adegan laga dan akting penuh emosi. Ia berperan sebagai seorang pria kesepian di era penjajahan. Sang aktor akan mengekspresikan rasa cemas lewat peran tersebut. Selain digarap sutradara andal dan dibintangi aktor populer, Harbin juga akan digarap oleh Hong Kyung Po, sinematografer di balik film Deliver Us From Evil, Parasite, dan Snowpiercer. Film Harbin rencananya baru akan memulai syuting pada 2022.* Baca juga: Ditegur karena Pakai Baju Vanessa Angel, Mayang: Aku Maklum Kok