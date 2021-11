SEOUL - MBC akhirnya mengklarifikasi isu terkait penampilan Adele dalam program Music Core. Perwakilan MBC mengatakan, pelantun Easy On Me tersebut akan menyapa penggemarnya di Korea, pada November 2021.

"Saat ini, kami masih membahas detail resmi jadwal dan hal lainnya. Namun tak benar bahwa dia akan tampil dalam program spesifik seperti disebutkan dalam pemberitaan," ujar perwakilan MBC itu seperti dikutip dari Soompi, Senin (15/11/2021).

Sumber tersebut memastikan, ketika semua hal tentang penampilan Adele terkonfirmasi, MBC akan merilis pernyataan resmi. Sebelumnya, stasiun TV itu mengunggah foto Adele di akun media sosial mereka dengan caption, "MBC X Adele 2021. Segera."

Setelahnya, muncul pemberitaan yang mengatakan penyanyi asal Inggris itu akan tampil dalam program Music Core membawakan lagu terbarunya, Easy On Me. Pemberitaan itu mengatakan bahwa dia akan tampil secara virtual dan ditayangkan dalam program musik tersebut.

Namun, beberapa penggemar justru beepikir bahwa Adele justru akan tampil dalam program MBC lainnya, How Do You Play? yang dipandu Yoo Jae Suk. Adele sebelumnya pernah tampil dalam acara radio MBC, Bae Chul Soo's Music Camp, pada April 2016.*

Baca juga:

Adele Resmi Rilis Easy On Me setelah 6 Tahun Vakum

Alasan Vanessa Angel Jadikan Tubagus Joddy sebagai Sopir, Fuji: Dia Pemalas



(SIS)