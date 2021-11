JAKARTA – Siapa yang tidak tahu sinetron Ikatan Cinta? Selain memborong penghargaan dari Indonesian Drama Series Award 2021 pada September silam, sinetron unggulan RCTI ini juga meraih beberapa penghargaan lain dan memecahkan rekor MURI.

Ikatan Cinta memenangkan penghargaan Asian Academy Creative Awards 2021 dengan Arya Saloka sebagai Best Actor in a Leading Role, Amanda Manopo sebagai Best Actress in a Leading Role, dan soundtrack mereka sebagai Best Theme Song.

Selanjutnya, sinetron arahan Doddy Djanas tersebut juga memecahkan rekor MURI sebagai sinetron prime time dengan audience share di atas 40 persen dalam 100 hari berturut- turut dan audience rating mencapai 51,5 persen pada Februari silam.

Namun prestasi gemilang Ikatan Cinta tersebut bisa tercipta berkat bantuan penggemar yang selalu setia menanti kehadiran sejak tayang perdana pada 2020. Bahkan, banyak akun di media sosial yang sering mengupdate status mereka tentang sinetron tersebut.

Kisah Andin yang dibintangi Amanda Manopo itu dimulai dengan awal kisah yang menguras emosi. Ditambah lagi, penulis dan sutradaranya juga mengemas adegan-adegan ceria, lucu, sedih, dan menyebalkan dengan baik.

Baca juga: Ikatan Cinta Hari Ini, Andin Curiga dengan Foto Elsa dan Jessica

Dalam episode terbarunya, Aldebaran (Arya Saloka) terancam kehilangan tangan kanannya, Angga, karena urusan hukum. Di rumah, dia berusaha untuk berbaikan dengan sang istri Andin (Amanda Manopo) dengan meminta maaf. Lalu bagaimana kelanjutan kisah Andin, Aldebaran, dan Reyna? Jangan lewatkan sinetron Ikatan Cinta di Vision+. Aplikasi ini bisa diunduh di Play Store dan App Store melalui link ini atau kunjungi situs www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Atau, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! Baca juga: Sah, Ria Ricis dan Teuku Ryan Resmi Jadi Suami Istri