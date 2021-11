JAKARTA - Ajang penghargaan musik bergengsi Indonesian Music Awards 2021 (IMA 2021) pertama kali hadir di Indonesia resmi diadakan tahun ini. IMA 2021 yang berkolaborasi dengan Langit Musik ini akan tayang di RCTI pada 6 Desember 2021.

Di acara tersebut, akan ada 12 nominasi IMA 2021, dengan satu awarding spesial yaitu Lifetime Achievement. Terkait dengan nominasi yang paling ditunggu-tunggu, salah satunya ialah Song of The Year serta Album of The Year.

"Indonesian Music Awards 2021 ini beda dengan apresiasi musisi Tanah Air lainnya, karena berbasis digital. Ini karena kami bekerja sama dengan Langit Musik yang memang merupakan platform musik digital," kata Programming and Acquisition Director RCTI Dini Putri, di Studio 14 MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (12/11/2021).

"Dalam proses penentuan nominasi, data yang dipakai berbasis streaming data," lanjut Dini. Artinya akan jelas 'terpampang nyata' setiap datanya. "Pada dasarnya kami sangat excited dengan IMA 2021 ini, karena di sini data yang kami pakai berbasis streaming," jelasnya.

Dini melanjutkan, pihaknya berharap dengan adanya IMA 2021 ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi musisi Indonesia di tengah pandemi. "Penghargaan IMA 2021 ini salah satu bentuk apresiasi RCTI dan Langit Musik untuk musisi supaya bisa terus berkarya meskipun di tengah situasi pandemi ini," tambahnya.

Di sisi lain, CEO PT Melon Indonesia Dedi Suherman menjamin bahwa Indonesian Music Awards 2021 tak hanya akan tayang tahun ini melainkan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. "Kami berharap ini bukan hanya sekali karena ini bagian dari upaya mengangkat industri musik Indonesia," kata Dedi

Ia melanjutkan, "Kolaborasi kami dengan RCTI membuat IMA 2021 ikut mendukung musik Indonesia dan memfasilitasi talenta baru muncul di Indonesia," ujarnya.

Indonesian Music Awards 2021 akan tayang di RCTI dan RCTI+ pada 6 Desember 2021. Untuk masyarakat yang mau mem-voting para jagoannya yang masuk nominasi bisa dimulai pada 12 hingga 29 November 2021.

Cara memvotingnya pun mudah sekali yaitu dengan mengakses https://awards.langitmusik.co.id atau voting juga dapat dilakukan dengan cara streaming lagu dari tiap kategori dan nominasi pada platform mobile aplikasi Langit Musik di Android serta iOs dan pada https://play.langitmusik.co.id atau vote di https://awards.langitmusik.co.id.

