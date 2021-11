RICHARD Muljadi dan istrinya, artis Shalvynne Chang, juga Airyn Tanu merupakan sosok yang tak asing di dunia hiburan. Bukan hanya menjadi pengusaha semata, mereka juga selebgram yang juga disebut crazy rich.

Tak cukup dengan kekayaan tujuh turunannya, kini Richard Muljadi perluas jaringan bisnis dengan perusahaan perhiasan mewah. Ya, cucu Kartini Muljadi salah satu konglomerat di Tanah Air ini mulai melirik bisnis perhiasan berlian baru-baru ini.

Bersama sahabatnya, COO Passion Jewelry, Airyn Tanu, Richard dan Shalvynne berkolaborasi fantastis bertajuk Arcobaleno. Richard pun menjelaskan kenapa tertarik untuk mendesain perhiasan.

Menurutnya, makna di balik desain warna-warni perhiasan tersebut diibaratkan sebagai warna-warni dari pelangi akan hadir sebagai kebahagiaan usai badai kesedihan yang terjadi selama pandemi Covid-19.

"Ini kita kan lagi Covid-19 orang banyak yang kena penyakit atau apa, kita musti lihat rainbow after strom there's always rainbow jadi itu konsepnya happy," ujar konglomerat muda ini.

Sementara itu, Airyn Tanu menambahkan, perhiasan ini akan sangat cocok dipakai kaum pria atau wanita. Meski identik dengan warna-warni yang cheerfull, namun tetap bisa disesuaikan.

"Perhiasan terinspirasi dari warna warni rainbow dan konsepnya ini bisa dipakai unisex juga kebetulan memang gradasi dan ukurannya sangat teliti, sangat detail," jelas Airyn Tanu.