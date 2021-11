JAKARTA - Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat telah rampung digelar, pada 10 November 2021. Ajang tersebut menjadi pesta besar bagi film Penyalin Cahaya yang mendominasi perolehan trofi.

Jerome Kurnia, pemenang Pemeran Pendukung Pria Terbaik FFI 2021 mengatakan, ada pesan yang diselipkan Wregas Bhanuteja dalam film Penyalin Cahaya. "Saya senang menjadi bagian dari proyek ini, karena ada pesan penting di dalamnya yaitu isu kesetaraan dan anti-kekerasan," ujarnya.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Festival Film Indonesia 2021:

1.Film Cerita Panjang Terbaik: Penyalin Cahaya

2.Sutradara Terbaik: Wregas Bhanuteja – Penyalin Cahaya

3.Pemeran Utama Pria Terbaik: Chicco Kurniawan – Penyalin Cahaya

4.Pemeran Utama Perempuan Terbaik: Arawinda Kirana – Yuni

5.Penulis Skenario Asli Terbaik: Henricus Pria, Wregas Bhanuteja – Penyalin Cahaya

6.Penulis Skenario Adaptasi Terbaik: Gea Rexy, Bagus Bramanti, Charles Gozali – Sobat Ambyar

7.Pengarah Sinematografi Terbaik: Gunnar Nimpuno, I.C.S – Penyalin Cahaya

8.Pengarah Artistik Terbaik: Dita Gambiro – Penyalin Cahaya

9.Penata Efek Visual Terbaik: Bintang Adi Pradana – Preman

10.Penyunting Gambar Terbaik: Ahmad Yuniardi – Penyalin Cahaya

11.Penata Suara Terbaik: Sutrisno, Satrio Budiono – Penyalin Cahaya

12.Penata Musik Terbaik: Yennu Ariendra – Penyalin Cahaya

13.Pencipta Lagu Tema Terbaik: Mian Tiara (Mian Tiara, Shenina Cinnamon, Dea Panendra – Di Bawah Langit Raksasa) – Penyalin Cahaya

14.Penata Busana Terbaik: Fadillah Putri Yunidar – Penyalin Cahaya

15.Penata Rias Terbaik: Novie Ariyanti – Preman

16.Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Jerome Kurnia – Penyalin Cahaya

17.Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik: Marissa Anita – Ali & Ratu-Ratu Queens

18.Film Cerita Pendek Terbaik: Laut Memanggilku – Tumpal Tampubolon

19.Film Dokumenter Panjang Terbaik: Invisible Hopes – Lamtiar Simorangkir

20.Film Dokumenter Pendek Terbaik: Three Faces in the Land of Sharia – Davi Abdullah

21.Film Animasi Panjang Terbaik: Nussa – Bony Wirasmono

22. Film Animasi Pendek Terbaik: Ahasveros – Bobby Fernando

23. Karya Kritik Film Terbaik: Ali & Ratu-Ratu Queens: Keluarga Nuklir dan Jejak “American Dreams” – Aulia Adam

24. Aktor Terfavorit : Angga Yunanda

25. Aktris Terfavorit : Prilly Latuconsina

26. Film Terfavorit: Ali & Ratu-Ratu Queens

FFI 2021 mencatat film Penyalin Cahaya masuk dalam 17 nominasi dan membawa pulang 14 Piala Citra. Selamat kepada seluruh pemenang FFI 2021.*

