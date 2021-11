JAKARTA - Film Three Faces in The Land of Sharia dan Invisible Hopes berjaya di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2021 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/11/2021) malam.

Dibacakan Mira Lesmana, Three Faces in The Land of Sharia yang merupakan karya Davi Abdulla berhasil membawa pulang Piala Citra untuk kategori Film Dokumenter Pendek Terbaik. “Kami dari Aceh, ujung Sumatera, akan terus memberikan warna dalam perfilman nasional,” kata Davi.

Sementara itu, film Invisible Hopes yang berkisah tentang kehidupan narapidana wanita yang hamil dan melahirkan anak-anak mereka di balik jeruji besi. Film garapan Lamtiar Simorangkir itu didapuk sebagai pemenang Film Dokumenter Panjang Terbaik FFI 2021.

“Wow, terima kasih FFI kami tidak menyangka bakal menang. Membuat film ini saja sudah berdarah-darah. Kami hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi tahu bahwa banyak anak lahir dari narapidana dan hidup di penjara. Mereka butuh perhatian kita,” ujarnya.

Dalam pidato kemenangannya, Lamtiar Simorangkir mendesak Presiden Jokowi untuk menonton Invisible Hopes. "Pak Presiden harus lihat film ini. Lihat mereka yang hidup di penjara. Untuk semua para ibu yang harus mengandung di dalam penjara, terima kasih sudah membuka mata kami semua," tuturnya. Selamat untuk film Three Faces in The Land of Sharia dan Invisible Hopes!