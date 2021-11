JAKARTA - Melisa Hart menjadi salah satu penampil di konser virtual YouTube Music Night 11.11. Ini merupakan salah satu acara musik tahunan yang tahun ini akan dihelat virtual pada 11 November 2021.

Bisa tampil di konser virtual bersama jajaran musisi-musisi beken lainnya, Melisa Hart mengaku merasa bangga.

Tak hanya itu, dia juga melihat bahwa YouTube Music Night bisa menjadi wadah untuk para musisi tetap berkarya dan menghibur penggemar di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19.

“Sebagai musisi baru, aku merasa sangat bangga dan beruntung bisa bagian di YouTube Music Night ini. Terima kasih banget karena dengan acara ini bisa men-support musisi-musisi muda dan musisi-musisi baru yang akhirnya punya wadah untuk tampil dan berkarya,” kata Melisa Hart dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/11/2021).

Di konser virtual tersebut, Melisa mengaku akan membawakan single-nya sendiri yang dirilis belum lama ini, yaitu ‘Tak Lagi Rindu’. Spesialnya, lagu itu akan dibawakan dengan aransemen berbeda.

“Nanti aku akan bawakan single terbaru aku. Dan pastinya di acara ini enggak mungkin biasa-biasa aja, jadi aransemen beda yang lebih fresh dan aku pertama kali lah bawain lagu ini dengan vibes seperti itu,” ujarnya.

Selain Melisa Hart, ada penampilan dari musisi-musisi beken lainnya. Di antaranya saja Andmesh Kamaleng, Maliq & D'essentials, Kaleb J, Mirriam Eka, dan Samuel Cipta. Acara yang dipersembahkan oleh Starhits, YouTube Music, dan Nescafe ini juga akan dipandu oleh Ghea Indrawari dan Reza Chandika.

Saksikan konser virtual YouTube Music Night: 11.11 Concert with NESCAFÉ serentak di YouTube channel resmi Andmesh, MALIQ & D'Essentials, HITS Records, RCTI - ENTERTAINMENT, MNCTV Official, Officialgtvid, dan Official iNews pada 11 November 2021, pukul 19.00 WIB.