JAKARTA- Menjadi juara 4 di ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season, penyanyi Melisa Hartanto mendapat banyak perhatian dari para penikmat musik di Indonesia. Terutama setelah penampilannya menyanyikan lagu “Los Dol” yang dipopulerkan Denny Caknan viral hingga mencapai lebih dari 8.5 juta penonton di YouTube.

Kini, penyanyi asal Surabaya tersebut mempersembahkan single perdananya berjudul “Tak Lagi Rindu” pada 8 Oktober 2021. Bersama komposer muda berbakat “Martinus Tintin (TINTIN)” lagu ini menceritakan pilunya seseorang yang telah berkali-kali dikecewakan.

Wanita kelahiran 12 Juli 1994 tersebut menyebutkan bahwa single “Tak Lagi Rindu” menggambarkan isi hati seseorang yang berada di dalam kegelisahan ketika harus melepaskan pasangannya yang sudah menyakitinya berulang kali.

Pada video klip “Tak Lagi Rindu”, Melisa melakukan debut aktingnya dalam story-line yang dibuat sesuai dengan lirik lagu. “Aku gak pernah sama sekali akting, tapi aku memutuskan untuk menjadi model videonya, aku ingin challenge diri aku sendiri karena everything about this song spesial banget buat aku” ujar Melisa.

Melisa pun membagikan keseruan proses syuting video klip “Tak Lagi Rindu” yang berlangsung di Surabaya. Saat proses pembuatan video klip, Melisa pun ikut serta dalam pemilihan konsep dan menyampaikan ide dan pendapatnya. “Sejujurnya aku deg-degan karena nggak pernah akting, tapi sok cool aja” canda Melisa di lokasi syuting. Bagi yang sudah penasaran, yuk langsung intip keseruan di balik layar video klip “Tak Lagi Rindu” hanya di YouTube channel Melisa Hart!