CELINE Evangelista turut mengantarkan kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saat mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, Celine banjir air mata.

Seperti diketahui, hari ini, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dimakamkan dalam satu liang lahat di Taman Makam Islam, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (5/11/2021) pagi.

Celine yang tampak hadir di rumah duka dengan busana serba hitam, tampak menangis tersedu-sedu saat peti jenazah Vanessa dan Bibi diangkat dan hendak dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Hal tersebut terlihat dari unggahan video Celine di Instagram Story-nya, Jumat.

Tidak hanya di rumah duka, mantan istri Stefan William ini juga terlihat menyaksikan prosesi pemakaman Vanessa dan Bibi. Celine bahkan kedapatan menangis tersedu-sedu di dalam mobil hingga dia menutup wajahnya dengan kain.

Tangisannya pecah saat mengantarkan Vanessa dan Bibi ke tempat peristirahatan terakhir, Celine mengaku dirinya hancur dengan peristiwa tersebut. “Hancur rasanya gw harus menerima kenyataan lo berdua pergi so unexpectedly,” kata Celine Evangelista dalam postingan terbarunya di Instagram, Jumat.

Dalam unggahannya itu, dia mengunggah video singkat yang memperlihatkan tanah kuburan Vanessa dan Bibi yang dipenuhi dengan taburan bunga. “But now you resting in peace with your soulmate together forever @bibliss @vanessaangelofficial,” tulis artis 29 tahun itu.

Unggahan itu sontak mendapat ribuan komentar dari netizen hingga selebriti. Mereka mendoakan pasangan selebriti yang menikah pada 11 Januari 2020 itu. “Rest in love. Al-fatihah,” kata Chika Jessica di kolom komentar. “Pasangan sehidup semati… semoga ditempatkan di tempat yang terbaik,” komentar netizen. “Sekarang mereka lagi gandengan tangan menuju surga.. istirahat yang tenang kalian berdua,” tulis netizen.