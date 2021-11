JAKARTA - Penyanyi jebolan Indonesian Idol Season 9 Ghea Indrawari kembali menghadirkan konten seru dan menghibur di YouTube channel miliknya. Ghea yang sering mengundang bintang tamu keren untuk ngobrol bareng, kali ini mengajak Gloria Jessica untuk seru-seruan.

Gloria Jessica merupakan penyanyi asal Indonesia kelahiran 25 Juni 1994. Wanita tersebut dikenal sebagai peserta ajang pencarian bakat The Voice Indonesia yang ditayangkan di RCTI pada tahun 2016. Perjuangan Gloria Jessica di The Voice Indonesia Season 2 telah mengantarkannya sampai ke babak Semi Final 8 besar. Memiliki suara merdu, Gloria sempat trending ketika menyanyikan lagu “A Sky Full Of Starts” yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Ketika ngobrol bareng Ghea, Gloria pun curhat mengenai keadaan pandemi yang memaksanya untuk lebih giat untuk mendapatkan rezeki. Kedua penyanyi tersebut sama-sama merasakan dampak pandemi yang menyebabkan tawaran pekerjaan turun drastis.

“Benar-benar pandemi ini membuat kita harus bisa putar otak, gimana caranya kita bisa survive karena kita gak bisa ngandelin dari off air” ujar Gloria.

“Itu lah yang paling gede” tutur Ghea.

“Waktu itu gue sempat di fase-fase yang gue stres karena panik kan, kalau aja dulu lebih pintar menabung, yang kayak gitu. Tapi ibaratnya selama kita masih usaha, gue percaya sih Tuhan akan tetap merawat kita” ujar Gloria.

Kemudian ketika memiliki waktu luang, Gloria mencoba lebih produktif dengan belajar menciptakan lagu sendiri. Bagi yang sudah penasaran, yuk intip obrolan seru keduanya hanya di YouTube channel Ghea Indrawari!

