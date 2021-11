JAKARTA - Ikatan Cinta sudah memasuki episode kurang lebih 398. Meski demikian, minat akan para penonton dan penggemar serial drama Ikatan Cinta masih begitu tinggi.

Terlihat Selasa 2 November sore ini, para penonton setia sinetron yang digawangi Arya Saloka dan Amanda Manopo tersebut ramai sedang bernostalgia lewat tagar #KangenIkatanCinta.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di linimasa sosial media, Selasa (2/11/2021) hingga berita ini ditulis tagar #KangenIkatanCinta menduduki peringkat trending topic nomor satu dengan lebih dari 6000 cuitan di linimasa Twitter.

Netizen sekaligus penonton setia Ikatan Cinta, meramaikan tagar #KangenIkatanCinta tersebut dengan mengunggah potongan-potongan dari adegan Andin (Amanda Manopo) dan Aldebaran (Arya Saloka) yang terfavorit versi mereka masing-masing.

Misalnya ada netizen pemilik akun bernama @mikbor** yang mengunggah cuplikan adegan rooftop scene sebagai adegan favorit. Adegan romantis dan menegangkan saat Andin dan Aldebaran terjebak di rooftop restoran semalaman.

Lain lagi dengan netizen dengan akun @satuserver**** , yang memilih adegan ketika Aldebaran menghapus air mata Andin dengan sayang dan lembut. Ada juga @Nurliza97**034 yang mengunggah potongan adegan saat Andin diam-diam mengecup mesra kening Aldebaran saat suaminya tersebut terlelap tidur.

Sementara akun @ BvLGarI_** yang mengunggah potongan episode lama Ikatan Cinta saat Aldebaran jatuh sakit, mengaku rindu melihat potret Andin yang sabar merawat Aldebaran yang tak berdaya.

“Banyak scene yang ku rindukan di Ikatan Cinta, tapi ini salah satunya, Andin di sini benar-benar menggambarkan sosok seorang istri yang sabar dan telaten dalam mengurus suami,” tulis sang netizen.

Beberapa penonton, lewat cuitannya masing-masing mengungkapkan rasa rindu pada alur cerita atau adegan romantis dari Andin dan Aldebaran.

“Banyak banget yang dikangenin dari Ikatan Cinta, sekarang scene-scene romantis bikin senyam senyum sendiri sudah lama hilang. Diganti scene penuh ketegangan huru hara, I miss old Ikatan Cinta, please bring it back to me,” bunyi cuitan akun @monaajal**h.

“Kangen sama vibe lama Ikatan Cinta, ketika ketegangan bisa cepat selesai, emosi dan energi yang habis tapi hasilnya nyata dan adegan bahagia juga sama porsinya. Kangen versi lama kamu Ikatan Cinta,” komentar @pxnkm** yang ditulis dalam bahasa Inggris.

“#KangenIkatanCinta yang enggak banyak cast tambahan, screen time Aldebaran Andin, Elsa dan Nino masih sangat berimbang,” komentar @manja**o.