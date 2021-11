MENYANDANG status janda, paras cantik Celine Evangelista semakin terpancar. Bahkan dirinya tampak seperti menolak tua, ya?

Di usianya yang tak lagi remaja, dirinya masih betul-betul memperhatikan penampilannya. Tak heran jika para Netizen selalu ingin tahu apa tips awet muda ala ibu empat anak ini.

Seperti pada unggahan fotonya beberapa waktu lalu, Celine tampak sedang bergaya di pinggir area persawahan. Dengan mengenakan set crop top dan celana super pendek yang memperlihatkan perut dan pahanya, Celine bagaikan masih berusia belasan tahun lagi.

Yap, mantan istri Stefan William ini memang punga bentuk tubuh yang diidam-idamkan banyak wanita. Selain itu, tampilan rambut panjang yang ia urai semakin menambah paras cantiknya, loh.

“Ok Universe.. I’m Ready for the Good Things. ONLY GOOD THINGS. (Baiklah semesta.. Aku siap untuk hal-hal baik. Hanya hal-hal baik,” tulisnya.

Dalam kolom komentar akun Instagram @celine_evangelista, Netizen ramai membicarakan tubuh indahnya. "Body semok bikin membara deh," ujar net*** “Ini mah perawan😂” tulis @muza** “mommy Celine punya anak 4 body masih kayak gadis,,yg gadis aja(me) kalah😂🙈” tambah @sabr** “Duh bodynya bikin iri😍😍” ujar @ocha**