SEOUL- Kabar gembira datang bagi para penggemar penyanyi asal Korea Selatan, Sam Kim. Dia dikabarkan akan merilis lagu terbaru bertajuk Someday pada 12 November mendatang.

Menariknya, pengisi soundtrack drama Nevertheless ini menggadeng penyanyi Indonesia, Raisa. Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh agensi Sam Kim, Anntena Music melalui pengumuman resmi mereka.

“Aku sangat senang bisa berkolaborasi dengan Raisa di lagu Someday," kata Sam Kim dalam keterangan resmi dikutip Selasa (2/11/2021).

"Aku harap semua penggemar Korea dan Indonesia menyukai lagu Someday dan semoga aku bisa bertemu langsung dengan penggemar di Indonesia,” lanjutnya.

Di sisi lain, Raisa juga mengaku senang bisa terlibat dalam proyek kolaborasi bersama pelantun Love Me Like That itu. Dia juga berharap nama mereka bisa dikenal negara satu sama lain.

“Aku senang bisa bekerja sama dengan Sam Kim di proyek ini," katanya.

Sam Kim merupakan penyanyi Korea yang debut pada 10 April 2016 di bawah naungan Antenna Music. Ia debut melalui mini album bertajuk ‘I Am Sam’. Pada November 2018, ia merilis album pertama lengkap berjudul ‘Sun and Moon’.