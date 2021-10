LONDON - Adele akan kembali menyapa penggemarnya lewat konser offline (tatap muka) setelah pandemi COVID-19. Konser tersebut, menurut Independent, rencananya akan digelar di Hyde Park, London, pada 1-2 Juli 2022.

Ini akan menjadi konser offline perdana Adele, setelah vakum dari panggung musik selama 5 tahun terakhir. Rencana konser offline itu kemudian disambut antusias oleh penggemar penyanyi 33 tahun tersebut.

Untuk bisa ikut berburu tiket presale konser Hyde Park, penggemar diharuskan mendaftarkan diri lewat situs www.adele.com. Namun antusias penggemar membuat situs tersebut mengalami gangguan alias crash.

Sekitar 1 jam setelah tiket presale dibuka pada 27 Oktober silam, banyak penggemar yang protes situs tersebut tidak dapat diakses. “Aku berusaha mengakses situs itu selama lebih dari 2 jam. Tetapi sampai sekarang masih belum bisa diakses,” ujar seorang penggemar di Twitter.

Adele mengumumkan rencana konser offline, pada 26 Oktober 2021. Konser tersebut merupakan bagian dari Festival Musik British Summer Time (BST), yang juga akan diramaikan oleh musisi Elton John, Duran Duran, dan Pearl Jam.

Rencana konser tersebut menyusul perilisan single Easy On Me, pada 15 Oktober silam. Lagu itu, menurut Official Charts Company, bahkan sukses memuncaki tangga lagu Inggris selama 2 pekan berturut-turut. Sementara album '30' dijadwalkan rilis pada 19 November 2021.*

