USAI bercerai dengan Celine Evangelista, nampaknya Stefan William punya gandengan baru. Disebut-sebut Ria Andrews adalah sosok pacar baru Stefan William.

Kabar kedekatan Stefan dan Ria Andrews ini bahkan jadi perbincangan publik. Apalagi Ria Andrews dinilai terlalu cepat menggantikan posisi mantan istri Stefan William, yaitu Celine Evangelista.

Ria disebut-sebut akrab dengan Stefan walau mereka belum go public. Namun saat Stefan mengunggah foto anak di hari ulang tahunnya, wanita muda asal London yang diduga pacar baru Stefan tersebut meninggalkan tanda like.

Ya, Ria merupakan pemilik nama akun Instagram ria.travelwithmeri. Akun tersebut menyukai salah satu unggahan Instagram Stefan William.

Stefan pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk putranya itu di kolom caption.

“Happy birthday cioo🥳🥳 wishing you a birthday thats just as wonderful as you are🔥🔥 (Selamat ulang tahun Cio, semoga ulang tahunmu menjadi sehebat dirimu” tulisnya.

Wah, gimana nih Okezoners? Rupanya kedekatan keduanya semakin terlihat, ya?