STEFAN William, baru-baru ini menghebohkan publik, karena membuat mantan istrinya, Celine Evangelista, nangis saat dia bemesraan dengan seorang perempuan. Perempuan tersebut disebut-sebut bernama Ria Andrews, seorang perempuan bule.

Wanita bule yang diketahui berusia 24 tahun tersebut, merupakan wanita asal London, Inggris. Ria Andrews merupakan Travel Blogger yang telah cukup lama mendiami Asia, loh.

Melalui lamannya travelwithmeri.com, ia menyebutkan bahwa dirinya menemukan kebahagiaan dan gaya hidup baru setelah tiba di Thailand 2018 silam. Ia mengaku bahwa Asia benar-benar membuatnya jatuh cinta.

“I found that true happiness for me, was living where the sun is hot and the ocean is by my doorstep. What a dream (Aku menemukan sebuah kebahagiaan sejati, hidup di bawah matahari yang terik serta laut di depan pintu. Sebuah mimpi," tulisnya.

Setelah itu, dirinya memutuskan untuk menetap di Thailand selama hampir setahun dan pergi ke negara Asia lainnya. Hingga pada akhirnya ia tiba di Bali, Indonesia. Wanita yang dikabarkan merupakan kekasih baru Stefan William tersebut, selalu tampak cantik dengan gaya penampilan yang kasual pada akun Instagram-nya. Sayangnya, Ria Andrews memutuskan untuk menonaktifkan kolom komentar pada seluruh unggahannya. Wah, benarkah Ria Andrews adalah pacar Stefan?