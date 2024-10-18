Stefan William Absen di Pesta Ultah Anak, Celine Evangelista: Sabar Ya Nak

JAKARTA - Stefan William kembali absen di pesta ulang tahun putra sulungnya, Lucio Otthild William, yang digelar belum lama ini. Bocah laki-laki itu diketahui resmi berusia 7 tahun, pada 9 Oktober silam.

Momen pesta ulang tahun Cio, dibagikan Celine Evangelista lewat akun Instagram pribadinya, pada 17 Oktober 2024. Pesta yang mengusung tema sepak bola dengan dominasi warna biru itu digelar begitu meriah.

“Selamat ulang tahun Abang Cio. Tak terasa, mami membesarkan Cio selama 7 tahun. Sabar ya nak, seberat dan serumit apapun dunia Mami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Cio,” katanya sebagai caption unggahan tersebut.

Celine Evangelista berjanji, akan berjuang untuk menciptakan hidup yang indah untuk anak-anaknya. Karena itu, dia meminta sang anak untuk tetap kuat dalam melindungi keluarga mereka.

Aktris 32 tahun itu berharap, Lucio tumbuh menjadi pria yang kuat, namun tidak kasar. “Jadilah baik, tapi jangan lemah!! Rendah hati namun jangan pemalu! Doa kita semua yang terbaik untuk Cio,” tuturnya.