LOS ANGELES- Film Dune berhasil memimpin box office international dengan meraih pendapatan USD47,4 juta atau sekira Rp672 miliar dari 75 wilayah selama akhir pekan, setelah rilis secara international pada 15 September silam.

Sejauh ini, China menjadi penyumbang terbesar dengan perolehan USD 22 juta (Rp312 miliar), di mana China merupakan pasar terbesar box office. Sementara di Inggris, film ini meraup USD7,5 juta (Rp106 miliar), untuk Korea USD 3,4 juta (Rp48 miliar) dan Meksiko USD 2 juta (28 miliar).

Melansir Variety (25/10/2021), perolehan tersebut mendorong penjualan tiket Dune yang berhasil meraup USD180 juta (Rp2,5 triliun) secara international. Sementara di pasar global, film adaptasi novel sci-fi ini meraih angka USD 220 juta (Rp3,1 triliun).

Sebelumnya, film hasil garapan Denis Villeneuve ini telah berhasil menunjukan performa solidnya. Pasalnya film tersebut berhasil bertengger di posisi pertama box office domestik pada debut perdananya dengan meraih USD 40,1 juta (Rp569 miliar).

Sementara, Venom: Let There Be Carnage berhasil melewati tonggak box office dengan mencapai USD 350 juta (Rp4,9 triliun) dalam penjualan tiket global. Beda halnya dengan No Time to Die yang menjadi film Hollywood kedua dengan USD 500 juta (7,09 triliun).

Dune merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Frank Herbert, yang dibintangi oleh Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa dan Josh Brolin. Demi menyukseskan proses penggarapan, film ini telah memakan anggaran produksi sebesar USD 165 juta (Rp2,3 triliun).