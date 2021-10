JAKARTA - Album Tutur Batin akhirnya dirilis oleh Yura Yunita. Lagu demi lagu dalam album Tutur Batin menggambarkan bagaimana proses seorang Yunita menjalani berbagai permasalahan hidup hingga bisa merayakan segala kekurangan.

Lagu dengan judul yang sama yakni Tutur Batin menjadi penutup album tersebut. Lagu ini disebut Yura sebagai lagu ketika dirinya mulai memasuki masa acceptance atau penerimaan.

"Tutur batin itu fase acceptance, menerima diri kita apa adanya, kita bisa rayakan ketidaksempurnaan kita sebagai proses yang kita lalui sebagai manusia apa adanya," kata Yura

Jika didengarkan dari liriknya, Yura tidak segan menunjukkan ketidaksempurnaan yang ia miliki. Dengan bercucuran air mata usai lagu Tutur Batin diputar pada sesi Konferensi Pers Perilisan Album Tutur Batin (21/10/21), Yura membeberkan makna lagu tersebut.

"Tutur batin menyuarakan suara hati terdalam aku. Pasti kita sebagai perempuan banyak yang dianggap gak sempurna. Tapi semakin jalan kita ditutup, kita semakin berdiri tegak dan punya jalan kita sendiri," ujar Yura.

Yura mengaku dirinya sempat mengalami pengalaman pahit di masa lalu. Meskipun Yura memiliki kemampuan yang luar biasa. ia tetap dianggap kurang menarik secara fisik.

"Dulu beberapa waktu lalu aku pernah dibilang aku gak sempurna, pendek, ga punya look yang material in this industry. Walaupun kemampuanku diterima, tapi tetap saja ada yang bilang im not pretty enough, enggak sesuai standar mereka," lanjut Yura

Melalui lagu ini, Yura ingin memecah standar kecantikan yang sekaan diciptakan untuk para wanita.

"Di lagu ini aku ingin break the norm, menyampaikan kita gak harus sempurna, dengan apa adanya kita buktiin ke orang lain kita bisa terus berkarya dan punya jalan kita sendiri," jelasnya.

Yura ingin semua yang mendengarkan lagu ini dan juga sederet lagu lain dalam album Tutur Batin ini, bisa merayakan apa adanya diri mereka. Hal ini lah yang menjadi salah satu alasan cover album Tutur Batin menunjukan wajah seorang Yura Yunita tanpa polesan make up sama sekali alias bare face.