YURA Yunita, Jehian Panangian Sijabat, Raymond Chin dan Eva Alicia sukses tampil di acara musikal dalam perayaan HUT ke-76 RI. Tak cuma menghibur, mereka juga mengajak anak muda agar semangat untuk menggapai mimpi.

Acara musikal bertajuk bluMusikal ini penuh dengan pesan-pesan penyemangat dan inspiratif. Yura hingga Jehian mengajak penonton untuk memulai langkah demi mencapai tujuan-tujuan hidupnya dengan semangat.

Yura membawakan lagu Mulai Langkahmu penih semangat. Dalam menulis lagu ini, dia mengaku banyak berkaca dari pengalamannya serta teman-teman di sekitarnya yang punya banyak kemauan.

“Saya punya kesamaan misi, yaitu ingin mengajak generasi MUSICAL MULAI LANGKAHMU!! We've been relentlessly working so hard on this new project !! This is one of my dreams, to have my own musical show from my story & my song."

"Thank you very much for all team, @jakartamovin and of course @blubybcadigital for making this dream come true. I hope you guys like like likeee it Aaaaaa!!!," tulisnya di Instagram.

Sementara itu, Director bluMusical BCA Digital Nurul Susantono mengatakan, inspirasi penulisan naskah musikal ini berangkat dari isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. "Banyak sekali sudut pandang menarik dari milenial yang turut mewarnai diskusi di media sosial," katanya lewat keterangan resminya. Yura Yunita hadir mengisi sebuah drama musikal kaya makna menyanyikan lagu Mulai Langkahmu. Lebih meriah lagi, komunitas seni pertunjukan pemuda Jakarta Movin terlibat dalam membuat musik, tarian, tata artistik, dan treatment kamera yang apik. “Kami sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang hebat yang cukup cepat dalam mengambil keputusan, sehingga keseluruhan proses produksi dapat berjalan dengan baik," tambahnya. Dia berharap drama musikal ini membawa manfaat serta motivasi untuk para milenial Indonesia. "Terutama dalam mencapai mimpi-mimpi mereka,” pungkas Nurul.