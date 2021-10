LOS ANGELES - Film The Eternals akan memulai debutnya di box office Amerika Utara pada 5 November 2021. Selanjutnya, Marvel Studios akan merilis Spider-Man No Way Home, pada 17 Desember mendatang.

Namun pada 18 Oktober 2021, Variety melaporkan, Marvel Studios mengumumkan pengunduran jadwal tayang empat filmnya. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness diundur dari 25 Maret 2022 menjadi 6 Mei 2022.

Film Thor: Love and Thunder yang disutradarai Taika Waititi diundur dari 6 Mei 2022 menjadi 8 Juli 2022. Nasib serupa juga dialami Black Panther: Wakanda Forever yang juga mengalami pengunduran dari 8 Juli 2021 menjadi 11 November 2022.

Sementara itu, The Marvels yang dibintangi Brie Larson, Park Seo Joon, Jude Law, dan Cobie Smulders juga harus ditunda hingga awal 2023. Film Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania juga diundur dari 17 Februari 2023 menjadi 28 Juli 2023.

Mengutip Deadline, Selasa (19/10/2021), The Marvels dan Ant-Man 3 saat ini masih dalam tahap produksi. Satu-satunya film Marvel yang belum mengalami perubahan jadwal tayang sejauh ini adalah Guardians of the Galaxy Vol. 3. Film arahan James Gun yang dibintangi Chris Pratt tersebut masih tetap pada jadwal tayang semula, pada 5 Mei 2023.