JAKARTA- Aktris Prilly Latuconsina tengah berbahagia. Dia baru saja merayakan ulang tahunnya ke-25 tahun yang jatuh pada hari ini, Jumat (15/10/2021).

Ucapan selamat ulang tahun pun datang dari beberapa rekan artis, termasuk Reza Rahardian. Hal tersebut terlihat dari postingan video yang diunggah oleh Prilly Latuconsina di Instagram.

BACA JUGA:

- Bikin Gemas, Sonam Kapoor Unggah Foto Masa Kecil

- Adele Resmi Rilis Easy On Me setelah 6 Tahun Vakum

Dalam video tersebut, Prilly merayakan ulang tahunnya di lokasi syuting bersama sejumlah kru. Pada kesempatan itu sang aktor juga hadir memeriahkan acara tersebut.

Terlihat ada tumpeng di samping kue ulang tahun Prilly. Perempuan ini sangat senang dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-25 ini.

“Ulang tahun di Lokasi @mylecturermyhusband. Dengan tim yang paling aku sayang dan menerima aku apa adanya, aku sangat diberkati," kata Prilly dalam keterangan videonya, seperti dikutip dari Instagram, Jumat (15/10/2021).

Lawan mainnya di film My Lecture My Husband itu pun tidak lupa memberikan ucapan doa untuk Prilly. Reza Rahardian juga memeluk dan mengecup kening perempuan kelahiran 15 Oktober 1996 itu.

"Happy birthday, wish you all the best. Terus berkarir, tumbuh terus, semakin banyak disayang orang dan aku akan selalu sayang sama kamu dan mendukungmu," kata Reza.