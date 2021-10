LOS ANGELES - Adele akhirnya resmi comeback ke industri musik, setelah rehat selama 6 tahun. Pada 15 Oktober 2021, dia resmi merilis single dan video klip Easy On Me di YouTube.

Video klip yang diarahkan Xavier Dolan itu sudah ditonton lebih dari 1,5 juta kali dalam waktu 2 jam. Penggemar memberikan sambutan hangat mereka untuk karya terbaru Adele tersebut di kolom komentar.

“Lagu ini akan sukses besar,” ujar akun Salty Facts di YouTube. Akun Josh O berkomentar, “Suara, lirik kecantikan, dan nilai artistik Adele dalam video klip ini sangat luar biasa.”

Adele pertama kali mengumumkan jadwal perilisan Easy On Me, pada 5 Oktober 2021. Dalam cuitannya di Twitter, dia membagikan video teaser lagu tersebut yang berdurasi 21 detik. “Easy On Me, 15 Oktober,” ungkapnya kala itu.

Lagu Easy On Me merupakan title track dari album keempat Adele, ‘30’. Album dan lagu tersebut menjadi karya perdana ibu satu anak tersebut, setelah resmi bercerai dari Simon Konecki, pada 2019.

Baca juga: Adele Ungkap Kisah di Balik Album '30'

Adele menggarap album '30' selama 3 tahun dan diklaimnya sebagai karya yang lahir dari rasa sakit dalam hidupnya. Tak hanya menghadapi perceraian, kala itu dia juga harus kehilangan sang ayah akibat kanker. "Album ini menggambarkan bagaimana aku menyembuhkan luka hatiku," katanya. Rencananya, Adele dijadwalkan merilis album keempatnya, '30' pada 19 November mendatang.*