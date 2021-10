SEOUL - Do Kyung Soo alias D.O EXO dikabarkan telah merampungkan syuting film terbarunya, The Moon. Film itu memulai syuting sejak 6 Juni 2021 dan selesai pada 12 Oktober 2021.

“Sebuah kehormatan bekerja sama dengan aktor dan kru luar biasa. Ini pengalaman terbaik dalam hidupku. Aku sangat berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam The Moon,” ujar member EXO tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, Jumat (15/10/2021).

Film The Moon merupakan proyek layar lebar pertama di Korea Selatan yang membahas tentang penjelajahan di bulan. D.O. berperan sebagai Seon Woo, seorang astronot yang terdampar di bulan karena sebuah insiden tak terduga.

Di bumi, Sol Kyung Gu memulai misi penyelamatan dan berusaha keras untuk membawa pulang Seon Woo ke bumi dengan selamat. Selain D.O, aktris Kim Hee Ae juga terlibat dalam film tersebut dan berperan sebagai Moon Young Eun.

Young Eun merupakan direktur umum stasiun luar angkasa NASA yang memegang kunci untuk misi menyelamatkan Seon Woo. Film The Moon disutradarai oleh Kim Yong Hwa, sosok di balik film Along with the Gods. Meski sudah menyelesaikan syuting, namun CJ ENM masih belum merilis jadwal tayang resmi film The Moon.*