SEOUL - Kim Woo Bin memberikan dukungannya pada sang sahabat, D.O EXO. Aktor The Heirs itu mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting sang idol yang tengah menjalani syuting film terbarunya, The Moon.

Coffee Pong, perusahaan penyedia jasa coffee truck tersebut kemudian mengunggah hadiah spesial kekasih Shin Min Ah itu, pada 2 Agustus silam. Pada truk kopi itu ada banner bertuliskan, “Aku mendukung para pemain dan kru The Moon.”

Dalam lanjutan tulisannya, Kim Woo Bin menambahkan, “Tolong jaga Do Kyung Soo (nama asli D.O).” Sementara di sisi truk kopi itu berdiri banner lain bertuliskan, “Jangan terluka, Do Kyung Soo. Jangan sakit, Do Kyung Soo. Makan yang benar Do Kyung Soo. Tidur yang nyenyak, Do Kyung Soo.”

Film The Moon berkisah tentang seorang pria yang ditinggalkan sendiri di luar angkasa dan pria lainnya di bumi yang berusaha keras untuk menyelamatkannya. D.O akan berperan sebagai pria yang terdampar di luar angkasa tersebut.

Sementara pria yang berusaha menyelamatkannya di bumi akan diperankan oleh Sol Kyung Gu. D.O mulai disibukkan dengan syuting film barunya setelah merilis mini album solo perdananya, ‘Empathy’ dan single berjudul Rose, pada 26 Juli 2021. Pada 2 Agustus 2021, Hanteo Chart mengumumkan bahwa album tersebut sudah terjual 310.108 kopi pada minggu perdana perilisannya (periode 26 Juli-1 Agustus 2021). Angka itu tercatat sebagai album solo kelima dengan penjualan tertinggi pada minggu pertama perilisannya.* Baca juga: Malu Punya Anak di Usia 75 Tahun, Aktor Gaek Kim Yong Gun Minta Pacar Aborsi