Keluar dari SM Entertainment, D.O EXO Dirikan Agensi Baru Bareng Sang Manajer

SEOUL - Do Kyung Soo (D.O.) EXO memutuskan keluar dari SM Entertainment, setelah kontrak dengan agensi tersebut berakhir awal November 2023. Hal itu dikonfirmasi agensi tersebut dalam keterangan resminya, pada 18 Oktober 2023.

"D.O. akan fokus pada karier solonya, termasuk sebagai aktor, bersama agensi baru yang didirikannya bersama salah mantan manajer di agensi kami," ujar SM Entertainment kepada OSEN seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (19/10/2023).

Sosok rekan bisnis D.O. dalam agensi baru tersebut adalah manajer yang telah bekerja bersamanya sejak debut bersama EXO. Meski keluar dari SM Entertainment, D.O. memastikan akan tetap menjadi anggota EXO.

Kabar keluarnya D.O. dari SM Entertainment menuai dukungan fans, meski ada yang cukup terkejut dengan keputusan itu. "Aku selalu berpikir, Kyungsoo akan menjadi orang terakhir di EXO yang akan keluar dan mendirikan agensi sendiri," ujar akun X @lovs_ansth.