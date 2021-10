VALERIE Thomas, putri dari Jeremy Thomas dan Ina Indayanti, tak pernah gagal tampil menawan. Seperti ketika dirinya pakai bikini hijau super seksi.

Valerie Teresa Thomas atau yang akrab dipanggil Valerie ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Dalam akun Instagram-nya, Kamis, 30 September lalu, wanita blasteran tersebut mengunggah potret seksinya mengenakan bikini rajut berwarna hijau. Kulit eksotis serta Abs pada perutnya itu, semakin membuatnya tampil menarik.

Namun tampaknya potret tersebut bukan lah potret yang ia ambil baru-baru ini, loh. Pada caption-nya itu, ia mengaku tak sabar untuk memulai kembali berlatih membentuk tubuhnya.

“My body doesnt look like this rn. but i cant wait to start training again. (Saat ini tubuhku tak terlihat seperti ini. Namun aku tidak sabar untuk memulai berlatih kembali)," tulisnya.

Potret mirror-selfie Valerie tersebut rupanya dibanjiri pujian para netizen. “Hottie🤤🔥," kata netizen. “Shouldersnya lebih bagus dr pria😍," tambah yang lain. “Doesn’t really matter how u look or how u shape, u still beautiful as long as you’re happy😁❤️," ungkap netizen lain pada kolom komentar. Wah, jadi termotivasi ingin punya bentuk tubuh seperti Valerie, ya?