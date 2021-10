Wanda Hamidah merasa ditipu asuransi hingga membuat rekan selebriti ikut komentar. Ia mencurahkan perasaannya terkait biaya cover operasi yang didapatkannya dari sebuah asuransi.

Melalui akun Instagramnya, wanita 44 tahun itu merasa tertipu lantaran biaya yang diberikan asuransi untuk mengcover operasi lutut putranya hanya cair sebanyak Rp 10 juta, sedangkan dirinya sudah menjadi nasabah sejak 12 tahun lalu.

Curahan hati Wanda sontak membuat rekan artis ikut berkomentar. Bahkan mereka juga mengaku takut jika mengalami hal yang sama seperti Wanda, lantaran memakai produk asuransi tersebut.

"Assalamualaikum ka wanda sy jd worry juga krna sy nasabah disitujd kmren pas lg anter dakwah suami ke sorong (kabupaten sorong) sy sempet denger pak wabup (wakil bupati) cerita begitu kecewanya dia sm Asuransi ini beliau dn kelg ber 4 sudah ikut selama hampir 10 tahun perbulan 5 juta pernah ada klaim sm sekali nah pas mau akhir tahun terakhir beliau kaget koq ada uang masuk k reknya sekitar 70jutaan, pas dicek trnyata dr prudential ditanya k costumer service trnyata pak wabub ttd berhenti asuransi, (parah bgt karna pak. Wabup gk merasa tandatangan) bayangin uang ratusan juta cuma kembali 70 juta, dan sebenernya ini agen atau perusahaan sih yg dzolim (jd pertanyaan) kok bisa malsuin tandatangan pak wabup lg proses laporan smoga nasabah 2 mendapat keadilan sy jd terfikir mau berhenti aja drpada makin rugi ke depan," ungkap Chinta Tanjung.

"Omg!!! Nyebelin banget. Aku jd khawatir. Krn aku jg pakai:( oh no…peluk untuk kamu dan abang, semoga itu ada ke salah an, masa tega begitu:(," lanjut Happy Salma.

Sementara itu, Marcella Zalianty juga terlihat ikut mencurahkan perasaannya terhadap asuransi tersebut. Pasalnya, ia mengaku sempat mengalami kejadian yang sama persis dengan Wanda.

"@wanda_hamidah ku pernah alàmi yang kurang lebih sama! Semoga Prudential bisa Kasih solusi yang baik kali ini," tulis Marcella Zalianty.

Sementara itu, beberapa rekan artis lain terlihat bersimpati atas kejadian yang menimpa ibu empat anak tersebut. Bahkan Nia Dinata mengaku akan kembali mengecek perjanjian asuransi yang sudah ia miliki, demi menghindari kejadian seperti Wanda.

"Saya tdk percaya asuransi, ibarat memberi kita payung waktu hari terang, dan mengambilnya saat hujan.. Pintar2 baca polisnya, kalimat2nya ribet....sabar ya," tulis Marini Soerjosoemarno.

"Thanks for sharing babe.. aku ikut prihatin reading this.. semoga segera di handle dgn sebaik baik nya oleh Prudential masalah mu dan semoga Abang segera pulih yaa beb..peluk erat," tulis Sari Nila.

"Terimakasih sudah sharing Wanda, semoga ada jalan keluar dan cepat pulih anak mu yang atlit. Waktunya double triple check semua asuransi kita," tulis Nia Dinata.