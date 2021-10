TANTE Ernie bawa kabar duka. Sang ibu meninggal dunia pada Senin, 11 Oktober 2021.

Dalam unggahannya pada Instagram Stories, Tante Ernie menuliskan keikhlasannya atas berpulangnya ibunda tercinta.

Baca Juga: Innalillahi, Tante Ernie Bawa Kabar Duka

“Innalillahiwainnailaihirojiun, selamat jalan ibuku tercinta selamat berkumpul lagi sama bapak. You both will always live in my heart❤️,” tulisnya.

Dalam unggahannya ini pula, ibu 3 anak tersebut berterima kasih atas segala ucapan dan doa dari para netizen. Ia juga mengunggah fotonya bersama almarhumah ibunda tercinta setahun lalu. Potret sang ibu cantik, mirip seperti Tante Ernie. Tante Pemersatu bangsa ini juga nampaknya sangat menyayangi ibunda tercinta. Duh jadi ikut sedih deh! “A picture of me and her a year ago 10.10.2020. Ya Allah sayangilah ibuku seperti beliau menyayangiku 😭😭❤️,” tambahnya.